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Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6: між ними різниця у 10 років

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Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6 - фото 1
Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6

Співробітники популярного порталу Android Central випустили незвичайне відео з оглядом смартфона Galaxy Nexus, розробленого у 2011 спільними зусиллями Samsung і Google. Найцікавіша частина ролика присвячена порівнянню камер цього ретрофона та новенького Google Pixel 6.

Galaxy Nexus був другим смартфоном Google після виходу роком раніше Nexus One виробництва тайванської компанії HTC. І саме на нього вирішили по-новому глянути співробітники порталу Android Central.

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Розроблений Samsung апарат оснащувався 4,65-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1280х720 пікселів, двоядерним процесором Ti OMAP 4460 з частотою 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті й акумулятором на 1750 мАг.

У нього була 1,3-мегапіксельна фронтальна камера та 5-мегапіксельна основна. Для порівняння, випущений минулого року Pixel 6 обладнаний основною камерою з роздільною здатністю 50 Мп з оптичною стабілізацією й ультраширококутною на 12 Мп.

Нижче можна побачити, як змінилася якість зйомки на мобільні камери за 10 років:

Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6: між ними різниця у 10 років - фото 491485

Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6: між ними різниця у 10 років - фото 491486

Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6: між ними різниця у 10 років - фото 491487

Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6: між ними різниця у 10 років - фото 491488

Журналісти порівняли камери Galaxy Nexus та Pixel 6: між ними різниця у 10 років - фото 491489

Різниця у фотографіях очікується просто колосальна. Насамперед це стосується деталізації та динамічного діапазону. Знімки на Pixel 6 значно світліші та передають більше інформації. Але особливої ​​похвали заслуговують HDR-алгоритми, що дозволяють отримувати збалансовані кадри без пересвітів навіть у складних сценаріях.

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