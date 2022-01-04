Представлений Samsung Galaxy S21 FE: топовий процесор і круті камери

У рамках виставки CES 2022 Samsung офіційно представила смартфон Galaxy S21 FE. Новинка надійде у продаж на більшості ринків 11 січня, вартість базової конфігурації з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті у США склала 700 доларів, у Європі – 750 євро.

В Україні Galaxy S21 FE уже можна замовити за ціною 21 999 гривень за версію зі 128 ГБ вбудованої пам'яті та 23 999 гривень за версію 256 ГБ вбудованої пам'яті. Дізнайтеся про технічні характеристики новинки на Радіо MAXIMUM.

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Усі характеристики Galaxy S21 FE були відомі вже давно, але вони офіційно підтверджені. Смартфон отримав екран Super AMOLED Infinity-O діагоналлю 6,4 дюйма роздільною здатністю Full HD+ з кадровою частотою 120 Гц, вбудованим оптичним сканером відбитків пальців і 32-мегапіксельною врізаною камерою.

Основна камера представлена ​​трьома модулями. В основному використовується датчик роздільною здатністю 12 Мп, ширококутний об'єктив з діафрагмою F/1,8 та системою оптичної стабілізації. Другий модуль – з 12-мегапіксельним сенсором та надширококутним об'єктивом з кутом огляду 123°, третій модуль – з 8-мегапіксельним датчиком та 3-кратним оптичним зумом (і 30-кратним гібридним зумом Space Zoom).

Samsung Galaxy S21 FE отримав акумулятор на 4500 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 25 Вт, а також бездротової потужністю 15 Вт та зворотної бездротової. У конфігурації пристрою модуль NFC, адаптер Wi-Fi 6, стереодинаміки із підтримкою Dolby Atmos. Рамка пристрою металева, тильна панель з полікарбонату.

Габарити смартфона – 155,7 х 74,5 х 7,9 мм, вага – 177 грамів. Galaxy S21 FE представлений у чотирьох кольорах (білий, фіолетовий, зелений та сірий) та трьох конфігураціях пам'яті: 6 / 128, 8 / 128 та 8 / 256 ГБ.

У Європі та США продаватиметься Galaxy S21 FE на платформі Snapdragon, а на ринках Азії буде представлена ​​версія на фірмовій SoC Exynos.

Наразі в Україні діє акція. При покупці Galaxy S21 FE у подарунок можна отримати бездротові навушники Galaxy Buds 2.

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