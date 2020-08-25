Ілон Маск пообіцяв випустити ще більше ігор для Tesla: цьому посприяв вірусний ролик

Хоч на бортових комп'ютерах Tesla вже давно є кілька аркадних тайтлів, геймплейні записи з салону авто як і раніше дивують публіку. На днях один власник електрокара показав, як грає в аналог Mario Kart за допомогою керма, і відео миттєво стало вірусним.

Ясна річ, що генеральний директор компанії Ілон Маск не міг пройти повз вірусний ролик з мережі.

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Оригінальний відеоролик опублікував в Twitter бізнесмен, відомий в соціальних мережах під ніком Agent Dooley, але популярність запис отримав завдяки стримеру 368. Найбільше користувачів соціальної мережі здивувало, що автор кліпу використав кермо і педалі самого електрокара і лише зрідка звертався до інтерфейсу бортового комп'ютера. Ясна річ, що система дозволяє грати, тільки за умови того, машина повністю зупинена.

More fun games coming soon to ur Tesla https://t.co/zBdYGOuHsz — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2020

Незабаром на ролик звернув увагу сам Ілон Маск. Підприємець відразу ж пообіцяв додати ще більше тайтлів у бортовий комп'ютер Tesla. Які саме ігри він хоче запустити на електрокарах – невідомо. Однак раніше бізнесмен жартував про бажання вкрасти автомобіль свого бренду в GTA, сидячи в такій же машині. Він також запитував своїх клієнтів, чи цікавить їх Minecraft і Pokemon GO. З огляду на репутацію мільярдера, ці ідеї не здаються занадто божевільними.

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