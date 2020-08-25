Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ілон Маск пообіцяв випустити ще більше ігор для Tesla: цьому посприяв вірусний ролик

  • 13
Водій просто проходив гру за кермом Tesla - фото 1
Водій просто проходив гру за кермом Tesla

Хоч на бортових комп'ютерах Tesla вже давно є кілька аркадних тайтлів, геймплейні записи з салону авто як і раніше дивують публіку. На днях один власник електрокара показав, як грає в аналог Mario Kart за допомогою керма, і відео миттєво стало вірусним.

Ясна річ, що генеральний директор компанії Ілон Маск не міг пройти повз вірусний ролик з мережі.

Це цікаво: Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями

Оригінальний відеоролик опублікував в Twitter бізнесмен, відомий в соціальних мережах під ніком Agent Dooley, але популярність запис отримав завдяки стримеру 368. Найбільше користувачів соціальної мережі здивувало, що автор кліпу використав кермо і педалі самого електрокара і лише зрідка звертався до інтерфейсу бортового комп'ютера. Ясна річ, що система дозволяє грати, тільки за умови того, машина повністю зупинена.

Незабаром на ролик звернув увагу сам Ілон Маск. Підприємець відразу ж пообіцяв додати ще більше тайтлів у бортовий комп'ютер Tesla. Які саме ігри він хоче запустити на електрокарах – невідомо. Однак раніше бізнесмен жартував про бажання вкрасти автомобіль свого бренду в GTA, сидячи в такій же машині. Він також запитував своїх клієнтів, чи цікавить їх Minecraft і Pokemon GO. З огляду на репутацію мільярдера, ці ідеї не здаються занадто божевільними.

Читайте також: Яким електромобілям віддають перевагу українці

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • 17 серпня, 17:00
  • 633
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • 23 серпня, 12:23
  • 444
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2486643
Загрузка...
Новини