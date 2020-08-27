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Користувачів Android попередили про небезпечне ПЗ
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Дослідники з Secure-D заявили, що 200 тисяч смартфонів Android містять небезпечне шкідливе ПЗ під назвою Triada, здатне брати пристрій під контроль і керувати всіма операціями.
"Triada – це добре відоме і ретельно досліджене шкідливе ПЗ, яке діє як бекдор і завантажувач шкідливих програм. Воно встановлює троян (частина шкідливого коду, який виглядає нормально), відомий як xHelper, на зламані пристрої", – йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що після програма ховається всередині постійних компонентів системи, що робить її більш стійкою до спроб видалення. За даними дослідників, шкідливе ПЗ було встановлено на Tecno W2, бюджетний Android-смартфон китайського виробника Transsion. "На сьогодні більш ніж на 200 тисяч унікальних пристроїв було зареєстровано в цілому 19,2 млн підозрілих транзакцій, які могли б таємно підписати користувачів на послуги без їх дозволу", – заявили фахівці.
Велика частина цієї підозрілої діяльності, яка все ще триває, мала місце в Єгипті, Ефіопії, Південній Африці, Камеруні і Гані. Грунтуючись на результатах, дослідники закликають власників Android бути пильними щодо будь-яких дій на їх смартфоні.
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