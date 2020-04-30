Журналіст засвітив в ефірі голу подругу і став відомим зрадником (відео 18+)

Пандемія коронавірусу змусила сидіти вдома і журналістів, тож в мереж побільшало фейлів з невдалими кумедними ефірами. Однак цей іспанський ведучий прославився через голу подругу і зраду.

Іспанський телеведучий Альфонсо Мерлос вів трансляцію з дому, не підозрюючи про те, що відео стане вірусним в мережі. Поки чоловік вів діалог з іншим ведучим на каналі Estado de Alarma, то позаду глядачі могли побачити майже голу дівчину. Подруга Альфонсо займалась своїми справами і не помітила, що потрапила в кадр.

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Якщо ж ви думаєте, що на цьому історія з журналістом закінчилась, то все не так просто: гола дівчина на фоні – його колега Алексія Рівас. А от офіційна подруга Альфонсо Марта Лопес дізналась про зраду в інтернеті, де активно поширюється ефір у стилі 18+.



Драми додало й те, що Алексія не знала про стосунки Альфонсо, які тривали аж до виходу сюжету, адже Марта розірвала контакти зі зрадником. Сам журналіст зазначив, що може вибачитись перед усіма, але не планував нікого образити. У мережі ж його назвали ще однією жертвою коронавірусу.

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