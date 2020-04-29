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Коронавірус Карантин

У США журналіст провів ефір без штанів і став зіркою (відео)

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Журналіст забув про штани під час трансляції - фото 1
Журналіст забув про штани під час трансляції / Los Angeles Times

Робота на карантині сповнена різноманітних труднощів, але це не заважає журналістам працювати. Однак цей кореспондент через дистанційний режим забув про штани. І це зробило його популярним!

Працівник каналу ABC Вілл Рів під час ефіру популярної програми "Доброго ранку, Америко" засвітив свій новий робочий "костюм" без штанців.

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Ролик з його домашньою трансляцією про правила через поширення коронавірусу у США розлетівся мережею. Адже Вілл не підозрював, що у кадр потрапить не лише торс у сорочці та піджаку, а й відсутність штанів.

Несподівана популярність змусила журналіста навіть зробити окремий допис у Twitter, де зазначив, що готування до ранкового тренування зарано, а кут зйомки зіграв з ним у злий жарт, тож ніхто не помітив шортів. Також Вілл висміяв всіх, хто для відеодзвінків повністю одягає костюм з ременем і взуттям. Але пообіцяв повернутись до роботи в штанах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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