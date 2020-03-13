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Журналіст влаштував битву камер Samsung Galaxy Z Flip і Google Pixel 4

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Камеру Samsung Galaxy Z Flip порівняли з флагманом компанії Google - фото 1
Камеру Samsung Galaxy Z Flip порівняли з флагманом компанії Google

Камери смартфонів лінійки Samsung Galaxy S20 вже неодноразово ставали героями оглядів – на відміну від розкладачки Galaxy Z Flip. Виправити ситуацію взявся журналіст і головний редактор видання Phandroid Нік Грей.

Він не тільки протестував основний і фронтальний модуль гнучкого апарата, а й порівняв можливості зйомки новинки з Google Pixel 4, який отримав аналогічне число сенсорів.

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Основна камера Galaxy Z Flip оснащена двома 12-мегапіксельними датчиками: основним (f / 1.8) та допоміжним з ширококутного оптикою (f / 2.2). Роздільна здатність селфі-модуля смартфона становить 10 Мп (f / 2.4). Усі три камери здатні записувати 4K-відео зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Pixel 4 також отримав подвійну основну камеру: 12 Мп (f / 1,7) + 16 Мп (f / 2.4, телеоб'єктив). Фронталка представлена ​​одним сенсором на 8 Мп (f / 2.0). Що стосується зйомки відео, Pixel 4 записує ролики у роздільній здатності 4K зі швидкістю 30 fps.

Обидва смартфони видали якісні знімки з точною передачею кольору і хорошою деталізацією як у ясну, так і в похмуру погоду при зйомці на вулиці. Деякі фотографії, зняті на Pixel 4, автор знімків зазначив як трохи реалістичніші, натомість у Galaxy Z Flip вони вийшли яскравішими і насиченішими.

У режимі нічної зйомки розкладачка більше висвітлювала картинку, але можливість робити чіткі знімки продемонстрували обидва пристрої, хоча жодному з них не вдалося повністю позбутися від цифрового шуму. Фотографії, зроблені на камери апаратів у приміщенні, майже не відрізняються.

На представлених портретних знімках обох смартфонів ефект боке практично ідентичний, хоча у Pixel 4 розмиття фону в деяких випадках виглядає інтенсивнішим. Що стосується селфі, деталізація кадру у смартфона Google виявилася трохи вищою, як і динамічний діапазон.

За словами журналіста, визначити переможця "фотобитви" виявилося складним завданням. Стосовно зйомки фото обидва гаджети показали схожі результати, при цьому апарат південнокорейської компанії вирвався вперед у плані стабілізації відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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