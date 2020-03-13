Неанонсований OnePlus 8 Pro засвітився у руках Залізної людини: фотофакт

OnePlus продовжує утримувати інтригу навколо нового покоління флагманів OnePlus 8 і 8 Pro. Проте інсайдери пильно стежать за гаджетами, періодично публікуючи нові подробиці про пристрої. Пристрій компанії побачили у руках Роберта Дауні-молодшого, котрий зіграв Залізну людину у фільмах Marvel.

Папараці зняли голлівудського актора Роберта Дауні-молодшого зі смартфоном OnePlus 8 Pro у руках.

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На перший погляд правдоподібність знімка викликає деякі сумніви. Але з огляду на, що Роберт Дауні-молодший ще у травні минулого року став амбасадором бренду OnePlus, в його руках дійсно міг опинитися новий гаджет компанії. Наприклад, для зйомки рекламних матеріалів.

Презентація флагманських смартфонів OnePlus 8 і 8 Pro очікується в середині квітня. Майбутнім новинкам приписують 120-герцові AMOLED-дисплеї, мобільну платформу Snapdragon 865 і підтримку мереж 5G. Можливий стартовий прайс на пристрою складе від $ 550.

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