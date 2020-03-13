Google показала роботу свого "мобільного радара" зсередини

Однією з особливостей смартфона Pixel 4 стала функція Motion Sense, реалізована за допомогою спеціального "радара" Soli. В офіційному блозі Google з'явився не тільки опис незвичайної технології, але і візуалізація картинки "очима" самого пристрою.

Як виявилася, прихильникам приватності турбуватися нема про що – гаджет "бачить" навколишній світ зовсім не так детально, як можна було уявити.

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Демонстрацію роботи радіолокаційної технології Soli у Pixel 4, що дозволяє апарату реагувати на рух рукою користувача, інженери Google опублікували у вигляді анімованого зображення. Лівий сегмент гіфки показує людину, що наближається до смартфона, середня – руку, що тягнеться до нього, а права – користувача, який проводить долонею перед дисплеєм.

"Радар" Soli, за запевненням розробників, не формує чіткі образи, як, наприклад, при розпізнаванні обличчя. Принцип роботи модуля полягає у виявленні руху за допомогою точно налаштованих моделей машинного навчання – абстрактна картинка, яку ШІ малює, насправді сильно розмита.

Google навчила просунутий чип точно реагувати на дії користувача за допомогою мільйонів навчальних жестів, які були записані за сприяння кількох тисяч добровольців. Це дозволило інженерам краще пізнати, як різні люди виконують ті види рухів, які необхідно виявити.

Щоб боротися з випадковими спрацьовуваннями, компанія днями проводила фоновий радіолокаційний запис ненавмисних жестів, виконуваних поруч з пристроєм.

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