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Журналіст вилаявся під час ефіру BBC: відеофакт

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Чоловік вилаявся в ефірі BBC - фото 1
Чоловік вилаявся в ефірі BBC

Невідомий журналіст не втримав емоцій під час прямого ефіру на телеканалі BBC і нецензурно висловився про вихід Великобританії з ЄС. З ким не трапляється?

Один з журналістів, який був присутній на прес-конференції лейбористів, яку транслювали в прямому ефірі на BBC, тихенько коментував ситуацію у Великобританії, не підозрюючи, що його почує не лише вся країна, а й частина користувачів Twitter .

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А все тому, що один з працівників BuzzFeed Метью Чампіон з Лондона все ж почув втомлений монолог журналіста. Варто розуміти, що на конференції було повідомлено про відставку ще 7 членів Лейбористської партії.

"Не брехатиму, між цим та Брексітом нам кінець (тут було нецензурне слово). Все буде розділено, консерватори збираються перемогти", – відзначив чоловік, який і не підозрював, що потрапить у запис.

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Джерело: indy100
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