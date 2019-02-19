Дівчина пірнула у сніг, але щось пішло не так: епічне відео

Дівчина у купальнику стала зіркою Reddit, однак не через свій вдалий вигляд, а через невдале намагання пірнути у сніг. У кого не виникало бажання повторити цей трюк?

На платформі Reddit користувач з ніком Valeroid поділився відео з милою дівчиною, яка пірнає у сніг, але щось йде не за планом. За короткий час ролик побачили понад 41 тис. користувачів, а ще більш як 800 залишили коментарі.

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Річ у тому, що юна красуня в яскравій формі команди з плавання, вирішує нирнути у кучугуру, але сніг надто замерз, тому вона добряче вдаряється об крижану брилу, але, на щастя, спокійно підіймається. Користувачів настільки розхвилював запис, що вони почали обговорювати, чи не надто сильно героїня ролика гепнулась у сніг, а також відзначали, що їй дуже пасує форма.

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