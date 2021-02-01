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Жінка запустила волосся до шокуючого стану, але стиліст все виправила (відео)

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Жінка шокувала результатом походу у перукарню - фото 1
Жінка шокувала результатом походу у перукарню

Перукарка прийняла жінку, волосся якої нагадувало брудний вузол, однак навіть це не завадило клієнтці отримати нову розкішну зачіску. Це перевтілення варто побачити!

Тіктокерка та власниця салону краси в Огайо Рейшон Філліпс частенько ділиться у мережі яскравими відео зі своєї роботи. Але недавній ролик отримав неабияку популярність через складний стан волосся однієї з клієнток.

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До блогерки завітала жінка з брудним і дуже заплутаним волоссям. Здається, до такого челенджу не був готовий ніхто, адже Рейшон довелось взяти в руки ножиці та спиці. Вочевидь, клієнтка доволі давно не турбувалась про стан своєї шевелюри.

"Вона спитала, чи зможу я їй допомогти, адже всі інші відмовились. Я відповіла: "Звісно ж, допоможу". Ти виглядаєш неймовірно, а тепер йди та сяй", – так описала ситуацію тіктокерка. І справді, на ролику можна побачити, як з далеко не привабливого волосся вдалось зробити не лише доглянуту, а й стильну зачіску!

@rayshonephillips7

She asked if I could help, when no one else would. I said, "Of course I will." You look amazing, now go shine. #selfove #energy #positivevibes

♬ Lofi - Domknowz

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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