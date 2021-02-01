Жінка запустила волосся до шокуючого стану, але стиліст все виправила (відео)

Перукарка прийняла жінку, волосся якої нагадувало брудний вузол, однак навіть це не завадило клієнтці отримати нову розкішну зачіску. Це перевтілення варто побачити!

Тіктокерка та власниця салону краси в Огайо Рейшон Філліпс частенько ділиться у мережі яскравими відео зі своєї роботи. Але недавній ролик отримав неабияку популярність через складний стан волосся однієї з клієнток.

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До блогерки завітала жінка з брудним і дуже заплутаним волоссям. Здається, до такого челенджу не був готовий ніхто, адже Рейшон довелось взяти в руки ножиці та спиці. Вочевидь, клієнтка доволі давно не турбувалась про стан своєї шевелюри.

"Вона спитала, чи зможу я їй допомогти, адже всі інші відмовились. Я відповіла: "Звісно ж, допоможу". Ти виглядаєш неймовірно, а тепер йди та сяй", – так описала ситуацію тіктокерка. І справді, на ролику можна побачити, як з далеко не привабливого волосся вдалось зробити не лише доглянуту, а й стильну зачіску!

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