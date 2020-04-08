Журнал Vogue вперше вийде з пустою обкладинкою

Італійський модний журнал Vogue вперше в історії вийде з білою обкладинкою. Новий номер глянцю показали на офіційній сторінці видання в Instagram.

У виданні відзначили, що вибрали таку обкладинку тому, що недоречно "говорити про щось ще – поки люди вмирають, а лікарі і медсестри ризикують своїм життям".

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Білий колір обкладинки був обраний через те, що він сприймається не як відсутність зображень, а навпаки – означає багато речей одночасно. Також в глянці підкреслили, що білий колір асоціюється з повагою, світлом після темряви і кольором уніформи лікарів.

Креативний директор італійського Vogue Фердінандо Вердер зазначив, що ця обкладинка буде доречною поки країна бореться з пандемією коронавірусу.

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