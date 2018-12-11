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Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року

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Найкращі фотографії 2018 року - фото 1
Найкращі фотографії 2018 року

Американський журнал Time обрав 100 найкращих фотографій, які були зроблені у 2018 році. Список опублікували на сайті видання.

У добірку найкращих знімків увійшли фотографії президента США Дональда Трампа, лісових пожеж в Каліфорнії і Флориді, зіткнень ізраїльських військових з палестинцями, а також виверження вулкана у Гватемалі.

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Однією з найкращих фотографій визнали знімок Евана Вуччі, на якому гардемарини Військово-морської академії США в Аннаполісі слухають виступ Трампа.

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Ще журнал Time відзначив знімок Скотта Барбура. На ньому тенісист з Болгарії Григор Димитров грає проти британця Кайла Едмунда у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294681

І ще кілька знімків з добірки:

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294680

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294682

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294683

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294684

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294685

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294686

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294687

Журнал Time вибрав 100 найкращих фотографій 2018 року - фото 294688

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Джерело: time
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