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Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018
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Журнал National Geographic оголосив переможців щорічного фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018.
Найкращі світлини визначали у трьох категоріях: "Дика природа", "Люди", а також "Місця".
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Головний приз цього року отримав фотограф Джассім Тодоров за фото у категорії "Місця", на якому зображені тисячі Volkswagen і Audi в Каліфорнійській пустелі. Призовий фонд конкурсу складає 5 тисяч доларів США.
Пропонуємо ознайомитися зі всіма світлинами, які визнали найкращими у 2018 році.
Категорія "Місця"
Головний приз. "Нереально" (Unreal), Джассім Тодоров
Друге місце. Thunderbird в пилу (Thunderbird in the Dust), Ніколас Моїр
Третє місце. "Дорога в руїну" (Road to Ruin), Крістіан Вернер
Почесна премія. "Сніжинки" (Snowflakes), Руккі Ітто
Вибір читачів. "Солодка вата туману" (Cotton Candy Fog Waves), Девід Одіші
Категорія "Дика природа"
Перше місце. "Польоти на перетині" (Flying at the crossing), Пім Волкерс
Друге місце. "Глибокий сніг" (Deep Snow), Джонас Бейер
Третє місце. "Новий погляд" (A New Look), Елісон Лангевад
Вибір читачів. "Дитячі зубки" (Baby Teeth), Ярон Шмідт
Категорія "Люди"
Перше місце. "Найкраща неділя на студії Weekend" (Sunday Best at Weekend Studio), Міа Колліс
Друге місце. "Придорожній мотель" (Roadside Motel), Тодд Кеннеді
Третє місце. "Любов життя" (Love of Life), Авішек Дас
Вибір читачів. "День мертвих" (Day of the Dead), Бак Хольземер
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