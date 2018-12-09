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Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018

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Найкраще фото 2018 року - фото 1
Найкраще фото 2018 року

Журнал National Geographic оголосив переможців щорічного фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018.

Найкращі світлини визначали у трьох категоріях: "Дика природа", "Люди", а також "Місця".

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Головний приз цього року отримав фотограф Джассім Тодоров за фото у категорії "Місця", на якому зображені тисячі Volkswagen і Audi в Каліфорнійській пустелі. Призовий фонд конкурсу складає 5 тисяч доларів США.

Пропонуємо ознайомитися зі всіма світлинами, які визнали найкращими у 2018 році.

Категорія "Місця"

Головний приз. "Нереально" (Unreal), Джассім Тодоров

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294193

Друге місце. Thunderbird в пилу (Thunderbird in the Dust), Ніколас Моїр

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294192

Третє місце. "Дорога в руїну" (Road to Ruin), Крістіан Вернер

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294198

Почесна премія. "Сніжинки" (Snowflakes), Руккі Ітто

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294196

Вибір читачів. "Солодка вата туману" (Cotton Candy Fog Waves), Девід Одіші

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294194

Категорія "Дика природа"

Перше місце. "Польоти на перетині" (Flying at the crossing), Пім Волкерс

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294191

Друге місце. "Глибокий сніг" (Deep Snow), Джонас Бейер

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294195

Третє місце. "Новий погляд" (A New Look), Елісон Лангевад

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294197

Вибір читачів. "Дитячі зубки" (Baby Teeth), Ярон Шмідт

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294190

Категорія "Люди"

Перше місце. "Найкраща неділя на студії Weekend" (Sunday Best at Weekend Studio), Міа Колліс

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294199

Друге місце. "Придорожній мотель" (Roadside Motel), Тодд Кеннеді

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294200

Третє місце. "Любов життя" (Love of Life), Авішек Дас

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294189

Вибір читачів. "День мертвих" (Day of the Dead), Бак Хольземер

Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018 - фото 294188

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Джерело: National Geographic
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