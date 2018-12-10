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Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста

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Як виглядає сюрреалістичний і апокаліптичний світ - фото 1
Як виглядає сюрреалістичний і апокаліптичний світ / beautyofplanet

Приголомшливі кадри з пустель Об'єднаних Арабських Еміратів.

Об'єднані Арабські Емірати – це не тільки прохолодні глянцеві торгові центри і сліпучі хмарочоси Дубая і Абу-Дабі.

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Австралійський фотограф Айреніс Херек провів деякий час в пустелі, роблячи фотографії з дрона. Кадри вийшли приголомшливі. Пейзажі ОАЕ є найбільш яскравим прикладом боротьби природи і людини. Колись безплідна земля була забудована з надзвичайною швидкістю: з нічим непримітного порту Дубай перетворився на вируючий мегаполіс всього за кілька десятків років.

Але у природи є звичка наносити удар у відповідь: це і показав у своїх роботах Айреніс Херек. У його аерофото ми бачимо сюрреалістичний і апокаліптичний світ, де пустеля повільно пожирає поселення і дороги Еміратів.

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Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294428

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294429

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294430

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294431

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294432

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294433

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294434

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294435

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294436

Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста - фото 294437

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Джерело: beautyofplanet
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