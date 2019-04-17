Журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей 2019 року

Американський журнал Time оприлюднив список найвпливовіших людей світу 2019 року. Рейтинг традиційно розділений на п'ять категорій: новатори, діячі мистецтва, лідери, титани і кумири.

Категорію "Лідерів" очолила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Крім неї, в цю категорію ввійшли президент США Дональд Трамп (друге місце) і лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо. Крім цього, у список найвпливовіших лідерів потрапили Папа Римський Франциск, голова КНР Сі Цзіньпін та інші.

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Список впливових людей у категорії "Артисти" очолив американський актор і продюсер Дуейн Джонсон. Разом з ним в цей список потрапили актори Рамі Малек, Емілія Кларк, Реджина Кінг і інші. Серед музикантів, які потрапили в перелік – співачка Аріана Гранде, співак Халід, корейська поп-група BTS.

У категорії "Ікони" були відзначені співачки Тейлор Свіфт і Lady Gaga, колишня перша леді Мішель Обама, режисер Спайк Лі, художник Девід Хокні, дизайнер П'єрпаоло Піччолі і інші. Список "Піонерів" очолила канадаская актриса Сандра О. Разом з нею в нього потрапили ямайський письменник Марлон Джеймс, шеф-кухар Массімо Боттура, японська тенісистка Наомі Осака і інші.

Нарешті, в категорії "Титани" редакція журналу відзначила єгипетського футболіста Мохаммеда Салаха, баскетболіста Леброна Джеймса, главу Facebook Марка Цукерберга, гольфіста Тайгера Вудса, голову Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла і інших.

Time вперше опублікував рейтинг "100 найвпливовіших людей світу" у 1999 році. Як пояснюють представники журналу, в список, як правило, входять люди, які надають найбільший вплив на ситуацію в світі. У нього включають також різні організації, об'єднання та збірні образи. Вибір редакції щодо того, хто є найвпливовішими людьми в світі, може значно розходитися з думкою читачів.

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