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Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019
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Вибори президента України на фінішній прямій: 21 квітня кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко позмагаються за перемогу. Напередодні вирішального голосування соціологи оприлюднили новий рейтинг: дізнайтеся прогноз на 2 тур!
Свіжий рейтинг оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, провівши всеукраїнське опитування громадської думки з 9 по 14 квітня 2019 року. Під час дослідження соціологи опитали 2004 респондентів з усіх регіонів, окрім анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу.
Це цікаво: Попередній рейтинг кандидатів у президенти на другий тур 2019
Результати опитування показали, що більше шансів стати президентом України має Володимир Зеленський. Його підтримує 72,2% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Чинного президента Петра Порошенка готові підтримати 25,4%. Ще 2,4% респондентів хочуть просто піти на вибори та зіпсувати бюлетень.
|Україна
|Захід
|Центр
|Південь
|Схід
|Донбас
|Володимир Зеленський
|72,2
|52,3
|71,8
|81,8
|87,3
|91,4
|Петро Порошенко
|25,4
|45,7
|25,5
|13,8
|12,0
|4,9
|Зіпсую бюлетень
|2,4
|2,0
|2,7
|4,4
|0,7
|3,7
(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися)
Із загальної кількості опитаних, зокрема тих, хто ще не визначився із вибором або ж не планує голосувати, 48,4% українців підтримують Зеленського, а 17% – чинного главу держави. Водночас 17,9% респондентів заявили, що не визначились з вибором, 1,6% – мають намір зіпсувати бюлетень, 6,3% – не планують брати участь в голосуванні, а 8,8% відмовилися відповідати на запитання.
|Україна
|Захід
|Центр
|Південь
|Схід
|Донбас
|Володимир Зеленський
|48,4
|34,8
|49,0
|54,2
|58,8
|56,1
|Петро Порошенко
|17,0
|30,5
|17,4
|9,2
|8,1
|3,0
|Зіпсую бюлетень
|1,6
|1,3
|1,9
|2,9
|0,5
|2,3
|Не визначився
|17,9
|18,9
|18,5
|17,9
|14,0
|22,7
|Відмова відповідати
|8,8
|8,3
|9,2
|5,0
|11,3
|8,3
|Не буду голосувати
|6,3
|6,1
|4,0
|10,8
|7,4
|7,6
(% серед усіх респондентів)
За словами авторів опитування, статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% – для показників, близьких до 25%; 2,0% – для показників, близьких до 10%; 1,4% – для показників, близьких до 5%.
Якщо порівнювати рівень підтримки кандидатів з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (5-10 квітня), то він зріс на 11,2% у Зеленського та зменшився на 1,4% у Порошенка. Відзначимо, що другий тур виборів відбудеться вже 21 квітня 2019: у ньому ми й оберемо президента.
КМІС також оприлюднив рейтинг партій на парламентські вибори. Восени 2019 майже 26% українців, які визначилися, готові проголосувати за партію "Слуга народу". На другому місці – проросійська "Опозиційна платформа – за життя" з 15,7%, а трійку лідерів замикає Блок Петра Порошенка "Солідарність" з 13,9%.
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