Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019

Вибори президента України на фінішній прямій: 21 квітня кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко позмагаються за перемогу. Напередодні вирішального голосування соціологи оприлюднили новий рейтинг: дізнайтеся прогноз на 2 тур!

Свіжий рейтинг оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, провівши всеукраїнське опитування громадської думки з 9 по 14 квітня 2019 року. Під час дослідження соціологи опитали 2004 респондентів з усіх регіонів, окрім анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу.

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Результати опитування показали, що більше шансів стати президентом України має Володимир Зеленський. Його підтримує 72,2% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Чинного президента Петра Порошенка готові підтримати 25,4%. Ще 2,4% респондентів хочуть просто піти на вибори та зіпсувати бюлетень.

Україна Захід Центр Південь Схід Донбас Володимир Зеленський 72,2 52,3 71,8 81,8 87,3 91,4 Петро Порошенко 25,4 45,7 25,5 13,8 12,0 4,9 Зіпсую бюлетень 2,4 2,0 2,7 4,4 0,7 3,7

(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися)

Із загальної кількості опитаних, зокрема тих, хто ще не визначився із вибором або ж не планує голосувати, 48,4% українців підтримують Зеленського, а 17% – чинного главу держави. Водночас 17,9% респондентів заявили, що не визначились з вибором, 1,6% – мають намір зіпсувати бюлетень, 6,3% – не планують брати участь в голосуванні, а 8,8% відмовилися відповідати на запитання.

Україна Захід Центр Південь Схід Донбас Володимир Зеленський 48,4 34,8 49,0 54,2 58,8 56,1 Петро Порошенко 17,0 30,5 17,4 9,2 8,1 3,0 Зіпсую бюлетень 1,6 1,3 1,9 2,9 0,5 2,3 Не визначився 17,9 18,9 18,5 17,9 14,0 22,7 Відмова відповідати 8,8 8,3 9,2 5,0 11,3 8,3 Не буду голосувати 6,3 6,1 4,0 10,8 7,4 7,6

(% серед усіх респондентів)

За словами авторів опитування, статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%; 2,8% – для показників, близьких до 25%; 2,0% – для показників, близьких до 10%; 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Якщо порівнювати рівень підтримки кандидатів з даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (5-10 квітня), то він зріс на 11,2% у Зеленського та зменшився на 1,4% у Порошенка. Відзначимо, що другий тур виборів відбудеться вже 21 квітня 2019: у ньому ми й оберемо президента.

КМІС також оприлюднив рейтинг партій на парламентські вибори. Восени 2019 майже 26% українців, які визначилися, готові проголосувати за партію "Слуга народу". На другому місці – проросійська "Опозиційна платформа – за життя" з 15,7%, а трійку лідерів замикає Блок Петра Порошенка "Солідарність" з 13,9%.

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