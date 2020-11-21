Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Журнал Time назвав 100 найкращих винаходів 2020 року

  • 3
У ТОП 100 від Time потрапив LG Wing - фото 1
У ТОП 100 від Time потрапив LG Wing

Популярний журнал Time опублікував свою 100 найкращих світових винаходів, які з'явилися у 2020 році. Дізнайтеся, які гаджети увійшли до їхнього рейтингу!

Велика добірка від Time розділена на категорії (Пристрої, Розвага, Краса, Здоров'я, Екологія і так далі) і в кожної є свої переможці. Там же пояснюється, що це, як сюди потрапило і чому названо найкращим винаходом року.

Це цікаво: Аналітики розповіли, скільки Apple вдасться зекономити після відмови від процесорів Intel

У списку є консолі нового покоління Microsoft Xbox Series S і PlayStation 5, ігровий сервіс Nvidia GeForce Now, вертикальний телевізор Samsung Sero, смартфон-конструктор Fairphone 3+, двоекранний смартфон-ротатор LG Wing і багато інших новинок, гаджетів, додатків та іншого.

Журнал Time назвав 100 найкращих винаходів 2020 року - фото 436024

Детальніше з переліком можна ознайомитися на спеціальній сторінці проєкту.

Читайте також: У США випустили ігрову приставку, яка охолоджує пиво: фото

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 167
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2368
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2664316
Загрузка...
Новини