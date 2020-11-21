Журнал Time назвав 100 найкращих винаходів 2020 року

Популярний журнал Time опублікував свою 100 найкращих світових винаходів, які з'явилися у 2020 році. Дізнайтеся, які гаджети увійшли до їхнього рейтингу!

Велика добірка від Time розділена на категорії (Пристрої, Розвага, Краса, Здоров'я, Екологія і так далі) і в кожної є свої переможці. Там же пояснюється, що це, як сюди потрапило і чому названо найкращим винаходом року.

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У списку є консолі нового покоління Microsoft Xbox Series S і PlayStation 5, ігровий сервіс Nvidia GeForce Now, вертикальний телевізор Samsung Sero, смартфон-конструктор Fairphone 3+, двоекранний смартфон-ротатор LG Wing і багато інших новинок, гаджетів, додатків та іншого.

Детальніше з переліком можна ознайомитися на спеціальній сторінці проєкту.

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