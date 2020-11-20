Аналітики розповіли, скільки Apple вдасться зекономити після відмови від процесорів Intel

Скільки зекономить Apple на відмові від процесорів Intel

У середині листопада Apple представила новинки на власному чипі Apple Silicon M1. Аналітики IBM підрахували, скільки компанії вдасться заощадити, відмовившись від процесорів Intel.

Згідно зі звітом керівника IBM зі стратегії ШІ Суміта Гупти, вартість кожного процесора Intel Core i5 обходиться Apple у суму від $ 175 до $ 250.

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Але оскільки чип Apple M1 – власна розробка, його вартість для американської компанії склала $ 40-50. Аналітик прийшов до таких висновків на підставі досліджень, а не керуючись виключно чутками.

З огляду на те, що протягом 2020 року Apple продала 8,6 мільйона MacBook Pro з 13-дюймовим дисплеєм і 5,4 мільйона MacBook Air на процесорах Intel, тільки на процесори витратили $ 3,2 мільярда. При переході на Apple Silicon M1 і аналогічній динаміці продажів компанія зможе заощадити до $ 2,5 мільярда. Важливо відзначити, що підрахунок не враховує такі пристрої, як iMac, Mac Pro і Mac mini.



Компанія Apple зможе заощадити на процесорах до 2,5 мільярда доларів США

Утім, є думка, що Apple прийняла рішення про відмову від процесорів Intel не через їх вартість, а через обмеження з виробництва, викликані затримками в поставках, а також не найдинамічнішу дорожню карту чипмейкера.

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