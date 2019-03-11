Журнал National Geographic обрав найкращі знімки в Instagram

Журнал National Geographic з нагоди стомільйонного підписника в Instagram влаштував конкурс фотографій серед користувачів. За добу до змагання підключилися понад 94 тисяч осіб.

Щоб взяти участь в цьому конкурсі, потрібно було опублікувати фотознімок під хештегом #natgeo100contest. Згодом редакція журналу визначила ТОП-10 фото і дозволила підписникам вибрати серед них найкращий.

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Переможцем став Кетан Кхамбхатта – автор фото "Зебри на водопої в заповіднику Масаї-Мара". Він отримав подорож до Танзанії від National Geographic.

Автори знімків, які вийшли у фінал, але не змогли завоювати перше місце, отримали фото-книги з автографами найкращих фотографів видання.

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