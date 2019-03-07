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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Фотограф показав, як змінюються люди після поцілунку

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Поцілунки збуджують нервові закінчення губ - фото 1
Поцілунки збуджують нервові закінчення губ / boredpanda

Незвичайний проект від норвезького фотографа вразив мережу.

Норвежка Йоганна Сирінга створила фотопроект "Поцілунок незнайомця". Головна мета – показати, що всі люди фотогенічні, навіть якщо вони протилежної думки.

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Жінка підходила до незнайомців на одному з найбільших некомерційних фестивалів Північної Європи. Питала дозволу на фото, потім пояснювала ідею свого фотопроекту. Після першого знімка, Йоганна просила їх поцілуватися.

"Поцілунки збуджують нервові закінчення губ, викликаючи викид дофаміну і сплеск окситоцину. Це миттєве зняття стресу створює безпосередній емоційний зв'язок між двома людьми", – каже вона. Відразу після поцілунку Йоганна робила друге портретне фото.

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Фотограф показав, як змінюються люди після поцілунку - фото 312423

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Джерело: boredpanda
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