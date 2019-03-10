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Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують
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Креативний фотограф створив проект, у рамках якого робив людям два портретних знімки: в одязі та без нього. Тепер глядачам потрібно здогадатись, де ж оголені світлини. Спробуйте визначити!
Якщо дивитись на два портретних фото від Ділана Хамма, то навряд чи можна помітити якусь разючу відмінність. Щоправда, все стає цікавішим, коли стає відомо, що на одному зі знімків людина позує цілком голою. У цей момент світлини і справді стають не такими вже й однаковими.
І ще: Фотограф показав, як змінюються люди після поцілунку
Оголитись перед камерою – це доволі значний крок за межі зони комфорту для більшості людей. Саме тому Ділан Хамм ще кілька років тому запросив незнайомців на незвичайну зйомку, щоб показати, що обличчя можуть говорити значно гучніше, аніж слова.
До слова, сам митець вирішив не уточнювати, де ж люди оголені, щоб залишилась інтрига. У деяких випадках добровольці роздягнені зліва, а у деяких – справа.
"Я вирішив змішати обличчя, щоб глядачеві було складніше вирішувати, і доведеться придивитись ближче, щоб зробити власні висновки", – зізнається Ділан. Спробуйте вгадати, на якому з фото людина без одягу:
"Я обрав роздягнути людей, тому що шукав чесну вразливість у моделях. Я змусив їх зняти прикраси, одяг і заздалегідь попросив не наносити косметику", – відзначив митець, який зумів упіймати найменші реакції людей на свій вигляд. Ділан додав, що у когось все завершувалось жартами, криками, почервонінням і ледь помітних іскрах в очах.
Джерело всіх фото: dylanhammphoto.com/7184437/naked-faces
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