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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують

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Вгадайте, на якому фото людина без одягу - фото 1
Вгадайте, на якому фото людина без одягу / dylanhammphoto.com

Креативний фотограф створив проект, у рамках якого робив людям два портретних знімки: в одязі та без нього. Тепер глядачам потрібно здогадатись, де ж оголені світлини. Спробуйте визначити!

Якщо дивитись на два портретних фото від Ділана Хамма, то навряд чи можна помітити якусь разючу відмінність. Щоправда, все стає цікавішим, коли стає відомо, що на одному зі знімків людина позує цілком голою. У цей момент світлини і справді стають не такими вже й однаковими.

І ще: Фотограф показав, як змінюються люди після поцілунку

Оголитись перед камерою – це доволі значний крок за межі зони комфорту для більшості людей. Саме тому Ділан Хамм ще кілька років тому запросив незнайомців на незвичайну зйомку, щоб показати, що обличчя можуть говорити значно гучніше, аніж слова.

Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313066
Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313079

До слова, сам митець вирішив не уточнювати, де ж люди оголені, щоб залишилась інтрига. У деяких випадках добровольці роздягнені зліва, а у деяких – справа.

Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313067
Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313068

"Я вирішив змішати обличчя, щоб глядачеві було складніше вирішувати, і доведеться придивитись ближче, щоб зробити власні висновки", – зізнається Ділан. Спробуйте вгадати, на якому з фото людина без одягу:

Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313069
Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313070

"Я обрав роздягнути людей, тому що шукав чесну вразливість у моделях. Я змусив їх зняти прикраси, одяг і заздалегідь попросив не наносити косметику", – відзначив митець, який зумів упіймати найменші реакції людей на свій вигляд. Ділан додав, що у когось все завершувалось жартами, криками, почервонінням і ледь помітних іскрах в очах.
Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313072

Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313073
Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313074
Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313076
Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313075
Де без одягу? Фотограф робить портрети людей, які дивують - фото 313077

Джерело всіх фото: dylanhammphoto.com/7184437/naked-faces

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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