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Журнал Fortune назвав 100 найвеличніших продуктів сучасності: перший – iPhone
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У далекому 1959 році журнал Fortune опублікував перший список із сотні найяскравіших дизайнерських проєктів того часу. Через десятиліття авторитетне видання вирішило визначити 100 знакових з точки зору дизайну продуктів сучасного суспільства.
У 1970 році Джей Доблін, який створив оригінальний список, написав книгу "Сто великих зразків продукції". Уже тоді він вважав, що в майбутньому гордість за власність поступиться місцем загальнолюдським цінностям: освіті, інтелекту, вкладу в суспільство та творчості. Не можна сказати, що його передбачення було повністю правильним, однак зміну парадигми видно неозброєним поглядом. Також варто відзначити, що всього шість продуктів з минулого сотні удостоїлися честі залишитися у поточному списку.
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1 місце: iPhone. На думку тих, хто брав участь в опитуванні, смартфон від Apple повністю змінив спосіб життя мільярдів людей. Жоден пристрій ні до, ні після не може похвалитися подібною якістю.
2 місце: Macintosh. Перший комп'ютер від Apple не був першим ПК. Але Macintosh зміг взяти всі найкращі ідеї і, з'єднавши їх, повністю змінити ставлення до комп'ютера у сотень тисяч людей на планеті.
3 місце: пошукова система Google. У ній немає нічого зайвого. Потрібно просто написати запит, який відкриває ворота до безмежної інформації світової павутини.
4 місце: крісло Eames зі скловолокна. Навіть через 60 років це крісло залишається популярним і продовжує випускатися, поєднуючи простоту дизайну з низькою ціною.
5 місце: Sony Walkman TPS-L2. Легендарний кишеньковий музичний плеєр, який дозволяв кожному слухати свою музику у будь-якому місці.
На шостому місці – ніж для чищення овочів OXO Good Grips Peeler. На сьомому – Uber, на восьмому – Netflix. Конструктор LEGO впевнено закріпився на дев'ятому місці. На десятому розташувався плеєр iPod, який дозволяв зберігати сотні годин музики у маленькому пристрої.
У рейтинг також потрапили "Google Карти", космічний апарат "Аполлон-11", ноутбук Apple MacBook Pro, літак Boeing 747, фотоапарат Polaroid SX-70, електрокар Tesla S, мобільний телефон Nokia 3210, "розумний" світильник Philips Hue, магазин додатків App Store, музичний сервіс Spotify, онлайн-бібліотека "Вікіпедія", операційна система iOS, "розумний" термостат Nest, Skype, Facebook, смарт-годинник Apple Watch, Volkswagen "Жук", Microsoft Office, мікрокомп'ютер Raspberry Pi, фотоапарат Leica M3 і багато іншого. З повним списком можна ознайомитися на сайті журналу Fortune.
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