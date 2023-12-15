Стала відома дата Нацвідбору на Євробачення-2024: хто представлятиме Україну

Нацвідбір Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого 2024 року в Україні. Вже сформовано список з 10 учасників, які змагатимуться за право представляти країну на міжнародному конкурсі.

До українського Нацвідбору на Євробачення-2024 залишилося менше як два місяці. Суспільний мовник представив лонглист учасників, з-поміж яких глядачі оберуть 11 фіналіста.

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У список з 10 фіналістів Нацвідбору потрапили alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK і Ziferblat.

ANKA – Палала

Carpetman – Endless fight

KARYOTYPE – Sadness

KRYLATA – Queen

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PARFENIUK – Серед вітрів

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SHÉPA – SUPERNOVA

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STASYA – Rika

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SWOIIA ​​– Little Angels

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TESLENKO – Lights go up

Сам конкурс пройде в Мальме, півфінали – 7 і 9 травня, а гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня.

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