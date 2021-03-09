Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою

9 березня Жульєт Бінош відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 57 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми зі знаменитою француженкою Жульєт Бінош.

Правда

Оригінальна назва: La Vérité

Жанр: драма

Рік: 2019

Країна: Франція, Японія

Режисер: Хірокадзу Корееда

Акторський склад: Катрін Денев, Жульєт Бінош, Ітан Гоук, Людівін Саньє

Тривалість: 106 хв

Сюжет. Це зворушливий портрет сім'ї у науково-фантастичній драмі. Фаб'єн – постаріла французька кінозірка, яка, попри свої короткочасні прогалини в пам'яті, залишається шанованою силою, з якою слід рахуватися. Після публікації своїх спогадів її донька Люмір повертається до Парижа з Нью-Йорка зі своїм чоловіком та їхньою маленькою дочкою. Їх напружені стосунки рухаються до можливого примирення. Чарівне, сміливе та просякнуте нескінченною емоційною проникливістю, кіно пропонує чудовий погляд на людські стосунки.

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Подвійні життя

Оригінальна назва: Doubles vies

Жанр: комедія

Рік: 2018

Країна: Франція

Режисер: Олів'є Ассаяс

Акторський склад: Гійом Кане, Жульєт Бінош, Венсан Макен, Кріста Тере, Нора Хамзаві, Паскаль Греггорі, Антуан Рейнартц

Тривалість: 108 хв

Сюжет. Це криклива, хитро-спокуслива історії про секс, брехню та літературу. Сюжет розгортається посеред богемної інтелігенції паризького видавничого світу. Глядачі спостерігатимуть за романтичними та емоційними наслідками, які виникають, коли суперечливий письменник починає стирати межу між фактами та вигадкою, використовуючи свої справжні любовні стосунки – включаючи пристрасні розмови з актрисою, яка випадково перебуває у шлюбі зі своїм редактором – як корм для його нового вибухового роману.

На висоті

Оригінальна назва: High Life

Жанр: наукова фантастика, жахи, драма

Рік: 2018

Країна: Франція, Великобританія, Німеччина, Польща

Режисер: Клер Дені

Акторський склад: Роберт Паттінсон, Жульєт Бінош, Андре Бенджамін, Міа Гот, Ларс Айдінгер

Тривалість: 110 хв

Сюжет. Події розгортаються у глибокому космосі. Монте та дочка Віллоу живуть у повній ізоляції на борту космічного корабля. Вони не завжди були самі: вони входили до групи засуджених смертників, які погодилися замінити покарання на участь у місії до найближчої до Землі чорної діри. Керівник місії доктор Дібс проводить ряд експериментів по продовженню життя на станції. Чоловіки зобов'язані здавати свою сперму, жінки – яйцеклітини, а народжених дітей Дібс забирає у матерів.

Нехай світить сонце

Оригінальна назва: Un beau soleil intérieur

Жанр: драма

Рік: 2017

Країна: Франція

Режисер: Клер Дені

Акторський склад: Жульєт Бінош, Ксав'є Бовуа, Ніколя Дювошель

Тривалість: 94 хв

Сюжет. Ізабель – розлучена художниця і мати, шукає справжнього кохання на рубежі своїх 50 років. Вона пробує свої сили на багатьох зустрічах із зовсім різними чоловіками, не знаходячи щастя чи навіть спокою в жодному з них. Нарешті, глибоко пригнічена, вона їде побачити екстрасенса, який у довгому монолозі пророкує їй світліше майбутнє з "людиною-повідомленням".

Привид у броні

Оригінальна назва: Ghost in the Shell

Жанр: наукова фантастика

Рік: 2017

Країна: США

Режисер: Руперт Сендерс

Акторський склад: Скарлетт Йоганссон, Пілоу Асбек, Майкл Пітт, Жульєт Бінош, Такесі Кітано

Тривалість: 106 хв

Сюжет. Майор є першою у своєму роді – вона людина, яка врятована від жахливої катастрофи, яка в кіберрежимі має бути ідеальним солдатом, відданим зупинці найнебезпечніших злочинців у світі. Коли тероризм виходить на новий рівень, який включає здатність зламати свідомість людей і контролювати їх, Майор має унікальну кваліфікацію, щоб зупинити його. Коли вона готується зустрітися з новим ворогом, то виявляє, що їй збрехали: її життя не врятували, її вкрали. Вона ні перед чим не зупиниться, щоб відновити своє минуле, з'ясує, хто це зробив з нею, і зупинить їх, перш ніж вони зроблять це для інших.

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