На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
- 61
9 березня Жульєт Бінош відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 57 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми зі знаменитою француженкою Жульєт Бінош.
Правда
- Оригінальна назва: La Vérité
- Жанр: драма
- Рік: 2019
- Країна: Франція, Японія
- Режисер: Хірокадзу Корееда
- Акторський склад: Катрін Денев, Жульєт Бінош, Ітан Гоук, Людівін Саньє
- Тривалість: 106 хв
Сюжет. Це зворушливий портрет сім'ї у науково-фантастичній драмі. Фаб'єн – постаріла французька кінозірка, яка, попри свої короткочасні прогалини в пам'яті, залишається шанованою силою, з якою слід рахуватися. Після публікації своїх спогадів її донька Люмір повертається до Парижа з Нью-Йорка зі своїм чоловіком та їхньою маленькою дочкою. Їх напружені стосунки рухаються до можливого примирення. Чарівне, сміливе та просякнуте нескінченною емоційною проникливістю, кіно пропонує чудовий погляд на людські стосунки.
І ще: Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
Подвійні життя
- Оригінальна назва: Doubles vies
- Жанр: комедія
- Рік: 2018
- Країна: Франція
- Режисер: Олів'є Ассаяс
- Акторський склад: Гійом Кане, Жульєт Бінош, Венсан Макен, Кріста Тере, Нора Хамзаві, Паскаль Греггорі, Антуан Рейнартц
- Тривалість: 108 хв
Сюжет. Це криклива, хитро-спокуслива історії про секс, брехню та літературу. Сюжет розгортається посеред богемної інтелігенції паризького видавничого світу. Глядачі спостерігатимуть за романтичними та емоційними наслідками, які виникають, коли суперечливий письменник починає стирати межу між фактами та вигадкою, використовуючи свої справжні любовні стосунки – включаючи пристрасні розмови з актрисою, яка випадково перебуває у шлюбі зі своїм редактором – як корм для його нового вибухового роману.
На висоті
- Оригінальна назва: High Life
- Жанр: наукова фантастика, жахи, драма
- Рік: 2018
- Країна: Франція, Великобританія, Німеччина, Польща
- Режисер: Клер Дені
- Акторський склад: Роберт Паттінсон, Жульєт Бінош, Андре Бенджамін, Міа Гот, Ларс Айдінгер
- Тривалість: 110 хв
Сюжет. Події розгортаються у глибокому космосі. Монте та дочка Віллоу живуть у повній ізоляції на борту космічного корабля. Вони не завжди були самі: вони входили до групи засуджених смертників, які погодилися замінити покарання на участь у місії до найближчої до Землі чорної діри. Керівник місії доктор Дібс проводить ряд експериментів по продовженню життя на станції. Чоловіки зобов'язані здавати свою сперму, жінки – яйцеклітини, а народжених дітей Дібс забирає у матерів.
Нехай світить сонце
- Оригінальна назва: Un beau soleil intérieur
- Жанр: драма
- Рік: 2017
- Країна: Франція
- Режисер: Клер Дені
- Акторський склад: Жульєт Бінош, Ксав'є Бовуа, Ніколя Дювошель
- Тривалість: 94 хв
Сюжет. Ізабель – розлучена художниця і мати, шукає справжнього кохання на рубежі своїх 50 років. Вона пробує свої сили на багатьох зустрічах із зовсім різними чоловіками, не знаходячи щастя чи навіть спокою в жодному з них. Нарешті, глибоко пригнічена, вона їде побачити екстрасенса, який у довгому монолозі пророкує їй світліше майбутнє з "людиною-повідомленням".
Привид у броні
- Оригінальна назва: Ghost in the Shell
- Жанр: наукова фантастика
- Рік: 2017
- Країна: США
- Режисер: Руперт Сендерс
- Акторський склад: Скарлетт Йоганссон, Пілоу Асбек, Майкл Пітт, Жульєт Бінош, Такесі Кітано
- Тривалість: 106 хв
Сюжет. Майор є першою у своєму роді – вона людина, яка врятована від жахливої катастрофи, яка в кіберрежимі має бути ідеальним солдатом, відданим зупинці найнебезпечніших злочинців у світі. Коли тероризм виходить на новий рівень, який включає здатність зламати свідомість людей і контролювати їх, Майор має унікальну кваліфікацію, щоб зупинити його. Коли вона готується зустрітися з новим ворогом, то виявляє, що їй збрехали: її життя не врятували, її вкрали. Вона ні перед чим не зупиниться, щоб відновити своє минуле, з'ясує, хто це зробив з нею, і зупинить їх, перш ніж вони зроблять це для інших.
До теми: Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
17:41Емінем відповів хейтерам в новому анімаційному кліпі Tone Deaf
-
17:22Наречена Роналду Джорджина Родрігес знялася у відвертому купальнику
-
17:12Колишня дружина Джеффа Безоса вийшла заміж за шкільного вчителя
-
16:55It Takes Two: дивіться новий трейлер захопливої гри для двох
-
16:42Учені зі США назвали 2 популярні напої, які допомагають знизити артеріальний тиск
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
16:09Донька Джуда Лоу знялася у мереживній спідній білизні від La Perla: гарячі фото
-
15:54Redmi Note 10 Pro проти iPhone 12: дивіться божевільну битву камер смартфонів
-
15:22Леся Нікітюк вперше показала свою маму: фото
-
14:58Собак Байдена виселили з Білого дому через агресивну поведінку
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
14:29Шпигунам вдалося зняти Tesla Semi: дивіться, як вантажівка їздить на треку (відео)
-
14:13Кінокритики Голлівуду назвали найкращий фільм 2020 року
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:52Що змушує студентів кидати навчання найчастіше
-
13:37У Таїланді пропонують туристам проводити обов'язковий карантин на яхтах
-
13:20Названі цілющі властивості ківі
-
13:13Букмекери пророкують ім'я дочки принца Гаррі і Меган Маркл: найпопулярніші варіанти
-
12:50Ілон Маск показав теплий сімейний знімок з 10-місячним малюком
-
12:18Фотографиня з США показала найвдаліші пози для фото: наочні приклади
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
11:17alyona alyona похизувалася пишними форми в пікантній фотосесії
-
10:48Найкращі вірші Тараса Шевченка, які має знати кожен українець
-
10:20Був би класним блогером: як Тарас Шевченко святкує день народження у доповненій реальності
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
- 06 березня
-
21:17Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора
-
12:15Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 березня
-
08:315 найбільш надихаючих способів почати свій день
- 05 березня
-
21:51Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих
-
14:16Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів