Жовтневий Київ в яскравих знімках з Instagram

Краса в очах того, хто дивиться – дивиться через об'єктив. Чарівні картини Києва у знімках киян і гостей міста.

До вашої уваги акаунти користувачів Instagram, які допомогли знайти додаткові причини любити осінь.

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Хоча бабине літо вже пройшло, продовжуйте проводити багато часу на вулиці: Київ сповнений фестивалів, ярмарків, просто дивовижних місць.

Знімки, натхненні мальовничими деревами, архітектурою і різнокольоровими пейзажами – те, що треба для казкової осінньої добірки ТОП знімків. Можливо, деякі з них надихнуть вас на прогулянку або фотосесію в одній з чудових локацій столиці.

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