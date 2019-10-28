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Жовтневий Київ в яскравих знімках з Instagram

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Осінній Київ - фото 1
Осінній Київ / livejournal

Краса в очах того, хто дивиться – дивиться через об'єктив. Чарівні картини Києва у знімках киян і гостей міста.

До вашої уваги акаунти користувачів Instagram, які допомогли знайти додаткові причини любити осінь.

І ще: У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро

Хоча бабине літо вже пройшло, продовжуйте проводити багато часу на вулиці: Київ сповнений фестивалів, ярмарків, просто дивовижних місць.

Знімки, натхненні мальовничими деревами, архітектурою і різнокольоровими пейзажами – те, що треба для казкової осінньої добірки ТОП знімків. Можливо, деякі з них надихнуть вас на прогулянку або фотосесію в одній з чудових локацій столиці.

Читайте також: Київ у тумані: добірка приголомшливих фото смогу над столицею

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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