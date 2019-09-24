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У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро

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Metro-Hostel у Києві - фото 1
Metro-Hostel у Києві / facebook

У Києві з'явилася ще одна цікавинка для туристів – новий хостел "Metro-Hostel". Його зробили з двох старих вагонів метро, які повністю переробили для комфортного проживання. Розташований він за адресою вулиця Костянтинівська, 71Д.

Два вагони з'єднали разом і зверху накрили дахом. Усередині все повністю переробили – залишилися тільки звичні наклейки "Не притулятися" на кожних дверях. А ось зовні все залишили без змін.

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У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро - фото 357167
У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро - фото 357160

За словами керуючої хостелу Олени Забродської, вони намагалися зробити вагони комфортними, тому залишати старий вигляд було неможливо. Вагон розділений на кімнати, кожна з яких вміщує до чотирьох осіб. Крім того, там встановили ліжка, шафи, душові, кондиціонери та розетки для телефонів.

У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро - фото 357164
У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро - фото 357159
У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро - фото 357165

Всього в хостелі вісім номерів, кожен з яких зроблений в стилі однієї з відомих станцій метро в різних містах світу – від Нью-Йорка до Шанхая. Коридор зроблений у вигляді критої платформи, з якої ведуть характерні розсувні двері в номери.

Вагони були куплені у Київського метрополітену на аукціоні у 2017 році. Дизайн хостела, який будувався майже два роки, розробила ізраїльська архітектурна студія Oren M.A.Z Architects.

У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро - фото 357161
У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро - фото 357166
У Києві відкрили хостел, який зробили зі старих вагонів метро - фото 357162

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