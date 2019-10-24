Київ у тумані: добірка приголомшливих фото смогу над столицею

Столицю України огорнув густий туман. Уже кілька днів жителі та гості Києва змушені спостерігати за смогом. Фахівці запевняють, що рівень забруднення повітря у межах норми, тож хвилюватись немає причин. Зрештою, туман – це навіть красиво, і фото з Instagram це доводять.

Сайти моніторингу повітря і справді показують високий рівень забруднення повітря у Києві. За словами надзвичайників, смог спричинений масовим спалюванням трави та листя, а також пожежами на торфовищах поблизу столиці, які поступово отруюють середовище. Впливають на якість повітря і вихлопні гази транспорту.

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Фактично повітря є забрудненим у Києві постійно, однак смог утворився через туманну погоду, що є характерною для цієї пори року. Саме у період туманів шкідливі частинки видно неозброєним оком. Це не скасовує шкоду для здоров'я, але й панікувати не варто.

Головне – дотримуватись певних правил. Ексміністр здоров'я Уляна Супрун радить не палити листя, а залишати його під деревами; відмовитися від користування авто на період безвітряних теплих днів і холодних ночей; робити вдома вологе прибирання; користуватися кремами із ретиноїдами і токоферолом, які захищають шкіру від пошкодження агресивним середовищем; менше стояти біля плити; кинути палити. Носіння маски вам не допоможе.

Мем про смог

Тепер, коли ви знаєте всі правила поведінки під час смогу, переходимо до приємного. Зрештою, туман – чарівне природне явище, і хоча у смогу причини інші, він не менш красивий. Ми зібрали приголомшливі фото туманного Києва, які публікують користувачі мережі. Насолоджуйтесь!

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