Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші

Фотограф показав особливу красу гірчичних полів у сезон цвітіння, які нагадують золоті моря.

Знайомтесь, Ракіб Хасан Сумон (Rakib Hasan Sumon) – фотограф та журналіст, який мешкає та працює місті Дакка, столиці Бангладешу.

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"Сільськогосподарські господарства гірчиці ж по всій сільській місцевості у Бангладеші. Це нагадує жовтий океан, у якому б напрямку ви не дивились. Повітря сповнене чарівним запахом квітів гірчиці", – відзначає Сумон. Це варто побачити:

Джерело всіх фото: flickr.com/photos/joarder

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