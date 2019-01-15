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Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші

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Гірчичні поля у Бангладеші - фото 1
Гірчичні поля у Бангладеші / flickr.com/photos/joarder

Фотограф показав особливу красу гірчичних полів у сезон цвітіння, які нагадують золоті моря.

Знайомтесь, Ракіб Хасан Сумон (Rakib Hasan Sumon) – фотограф та журналіст, який мешкає та працює місті Дакка, столиці Бангладешу.

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"Сільськогосподарські господарства гірчиці ж по всій сільській місцевості у Бангладеші. Це нагадує жовтий океан, у якому б напрямку ви не дивились. Повітря сповнене чарівним запахом квітів гірчиці", – відзначає Сумон. Це варто побачити:

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301396

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301397

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301398

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301399

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Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301401

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301402

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301403

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301409

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301404

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301405

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301406

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301407

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301408

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301410

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301411

Жовтий океан: казкові фото гірчичного поля у Бангладеші - фото 301412

Джерело всіх фото: flickr.com/photos/joarder

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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