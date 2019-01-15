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Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри

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Вуличні фото Сеула від - фото 1
Вуличні фото Сеула від / instagram.com/jameslucian

Американський фотограф переїхав до Сеула і показує вуличні фото цього колоритного міста. Зацініть!

Знайомтесь, Джейс Лукіан (James Lucian) – талановитий фотограф, який три роки тому перебрався зі США до Сеула. Спершу він думав затриматись тут тільки на рік, однак ці плани швидко змінились, коли його захопило місто та культура Кореї. Тому не дивно, що у його роботах можна побачити особливу атмосферу Сеула і те, що викликає захват у туристів. Насолоджуйтесь:

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Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301235

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301236

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301237

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301238

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301239

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301240

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301241

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301242

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301243

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301244

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301245

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301246

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301247

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301248

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301249

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301250

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301251

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301252

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301253

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301254

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301255

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301256

Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри - фото 301257

Джерело всіх фото: instagram.com/jameslucian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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