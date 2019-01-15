Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри

Американський фотограф переїхав до Сеула і показує вуличні фото цього колоритного міста. Зацініть!

Знайомтесь, Джейс Лукіан (James Lucian) – талановитий фотограф, який три роки тому перебрався зі США до Сеула. Спершу він думав затриматись тут тільки на рік, однак ці плани швидко змінились, коли його захопило місто та культура Кореї. Тому не дивно, що у його роботах можна побачити особливу атмосферу Сеула і те, що викликає захват у туристів. Насолоджуйтесь:

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Джерело всіх фото: instagram.com/jameslucian

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