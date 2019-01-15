Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри
-
- 23
Американський фотограф переїхав до Сеула і показує вуличні фото цього колоритного міста. Зацініть!
Знайомтесь, Джейс Лукіан (James Lucian) – талановитий фотограф, який три роки тому перебрався зі США до Сеула. Спершу він думав затриматись тут тільки на рік, однак ці плани швидко змінились, коли його захопило місто та культура Кореї. Тому не дивно, що у його роботах можна побачити особливу атмосферу Сеула і те, що викликає захват у туристів. Насолоджуйтесь:
І ще: Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото
Джерело всіх фото: instagram.com/jameslucian
Читайте також: Мандрівка світом від талановитого фотографа: захопливі кадр
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
14:22У США назвали найбільш продавані авто
-
14:14У скільки обійдеться безбілетний проїзд у Європі
-
13:57Колишня Леонардо Ді Капріо розбурхала мережу інтимним знімком
-
13:43Американка перетворила старе дерево у бібліотеку
-
13:23Мандрівка у Венецію стане дорожчою
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
13:13Xiaomi тотально підняла ціни на всі смартфони
-
12:56У США представили нову Toyota Supra
-
12:42Життя у Сеулі у вуличних фото: захопливі кадри
-
12:24Дівчина заради племінника скинула 110 кг: фото до і після
-
12:13ТОП-10 додатків для смартфона, які підвищать вашу продуктивність
-
11:59Виступ гімнастки шокував глядачів: відеофакт
-
11:46У ДСНС оголосили важливе попередження про погоду
-
11:22Лікарі назвали напій, що очищає печінку від токсинів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:13Найкращим автомобілем США вибрали корейський седан
-
11:00БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Зорі запалали: нова лірична пісня зачарувала українців
-
10:52Чому не можна повторно кип'ятити воду
-
10:43Ангел Victoria's Secret: Кім Кардашян здивувала фанатів
-
10:25Люди похилого віку частіше розповсюджують фейкові новини
-
10:15День Вікіпедії: цікаві факти та маловідомі можливості онлайн-енциклопедії
-
09:55У NASA назвали головну ознаку настання апокаліпсису
-
09:45Міські пейзажі в об'єктиві Отто Берклі: яскраві фото
-
09:32Кіт Харінгтон з Гри престолів розповів про фінал серіалу
-
09:22"Сотні тисяч" смартфонів Xiaomi Redmi Note 7 розкупили в Китаї за лічені хвилини
-
12:13ТОП-10 додатків для смартфона, які підвищать вашу продуктивність
-
10:15День Вікіпедії: цікаві факти та маловідомі можливості онлайн-енциклопедії
-
07:56Науковці розповіли, чому не варто дотримуватися стерильної чистоти в домі
- 14 січня
-
20:145 міфів про презервативи, в які ви досі вірите
-
18:14П'ять простих способів запам'ятовувати нову інформацію
-
17:35Один в каное – У мене немає дому: дивіться перший кліп відомого гурту
-
15:13Шість неочевидних ознак людини з високим інтелектом
-
14:07MELOVIN – З тобою, зі мною, і годі: новий кліп співака підкорює мережу
-
11:26Добрий вечір – українські зірки записали сучасну версію колядки: відео
-
08:37Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 січня 2019 для знаків Зодіаку
- 13 січня
-
20:50Названо найкращі міста для здорового відпочинку
-
18:22Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
-
17:10Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс
-
15:21Малкольм у центрі уваги: як змінилися зірки серіалу
-
12:31Популярні пісні: плейлист нової музики січня
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 13 січня
- 12 січня
-
21:23Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
19:25Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта
-
17:27Чому так довго: Nokia показала дуже милу інфографіку
-
16:36Як досягати успіхів: простий спосіб, який підходить всім
-
12:16Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують
-
10:29Альтернативна музика: плейлист нових рок-пісень тижня
-
08:15Точний прогноз погоди в Україні 12 січня
- 11 січня
-
21:39Як правильно вибрати зубну щітку дитині
-
19:09Олег Винник відреагував на чутки про плагіат: відеопорівняння
Радіо Максимум › Новини › Лайфстайл ›