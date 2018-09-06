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Жовте волосся і латекс: Кім Кардашян розбурхала Instagram

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Кім Кардашян знову здивувала фанатів - фото 1
Кім Кардашян знову здивувала фанатів

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через свій вигляд.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян встигає не лише зніматися у шоу, виховувати дітей та займатись модними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 116 млн осіб, які активно реагують на кожен рух дружини Каньє Веста. Недавно Кім вирішила показати один зі своїх останніх образів: із довгим біло-жовтим волоссям та у тісні латексній сукні чорного кольору. Фани вже звикли до любові моделі до дуже тісних речей, однак відтінок перуки викликав неоднозначну реакцію. Новий тренд?

І ще: Футуристична Барбі: Кім Кардашян розбурхала мережу

Читайте також: Каньє Вест подарував Кім Кардашян автомобіль мрії: з'явилося відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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