Жовте волосся і латекс: Кім Кардашян розбурхала Instagram

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через свій вигляд.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян встигає не лише зніматися у шоу, виховувати дітей та займатись модними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 116 млн осіб, які активно реагують на кожен рух дружини Каньє Веста. Недавно Кім вирішила показати один зі своїх останніх образів: із довгим біло-жовтим волоссям та у тісні латексній сукні чорного кольору. Фани вже звикли до любові моделі до дуже тісних речей, однак відтінок перуки викликав неоднозначну реакцію. Новий тренд?

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