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Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити

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Шокуючі ілюстрації Рафаеля Альвареса - фото 1
Шокуючі ілюстрації Рафаеля Альвареса / Rafael Alvarez

Талановитий ілюстратор показує доволі шокуючі малюнки з усіма проблемами сьогодення.

Знайомтесь, Рафаель Альварес (Rafael Alvarez) – іспанський ілюстратор, роботи якого викликають неоднозначні емоції. Він створює малюнки так, щоб показати зовсім інший бік сучасного суспільства. Таким чином Рафаель кидає своєрідний виклик людям, які ще досі можуть мислити глибше, аніж у межах соцмережа.

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Художник вважає дуже важливим уміння визначати різницю між сенсуалізмом (антираціоналізм) та істиною, в іншому ж випадку люди можуть зовсім втратити критичне мислення та уміння турбуватись про що-небудь.

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Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити - фото 294307

Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити - фото 294308

Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити - фото 294309

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Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити - фото 294311

Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити - фото 294312

Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити - фото 294313

Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити - фото 294314

Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити - фото 294315

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Джерело всіх фото: alvarezrafa.com

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Джерело: Радіо МАСКИМУМ
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