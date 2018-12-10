Жорстокі ілюстрації сучасного суспільства, які варто побачити

Талановитий ілюстратор показує доволі шокуючі малюнки з усіма проблемами сьогодення.

Знайомтесь, Рафаель Альварес (Rafael Alvarez) – іспанський ілюстратор, роботи якого викликають неоднозначні емоції. Він створює малюнки так, щоб показати зовсім інший бік сучасного суспільства. Таким чином Рафаель кидає своєрідний виклик людям, які ще досі можуть мислити глибше, аніж у межах соцмережа.

І ще: Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись

Художник вважає дуже важливим уміння визначати різницю між сенсуалізмом (антираціоналізм) та істиною, в іншому ж випадку люди можуть зовсім втратити критичне мислення та уміння турбуватись про що-небудь.

Джерело всіх фото: alvarezrafa.com

Читайте також: Моторошні оптичні ілюзії, створені за допомогою макіяжу