Моторошні оптичні ілюзії, створені за допомогою макіяжу

Ці незвичайні роботи на обличчях людей виглядають досить лячно.

Роботи кореянки Дейн Юн нікого не залишать байдужим: дівчина створює неймовірний сюрреалістичний мейк-ап.

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23-річна художниця витрачає до 12 годин на створення кожної своєї роботи. Вона прославилася завдяки незвичайним ілюзіям, які створює за допомогою кольорів, фарб і свого тіла. Художниця з Сеула створює на рідкість реалістичні оптичні ілюзії.

Ще під час навчання вона почала творити запаморочливі оптичні ілюзії і публікувати їх фотографії в свій Instagram. При цьому всі її роботи не піддаються цифровій обробці, і вони насправді такі реалістичні.

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