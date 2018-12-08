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Моторошні оптичні ілюзії, створені за допомогою макіяжу

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Запаморочливі оптичні ілюзії від Дейн Юн - фото 1
Запаморочливі оптичні ілюзії від Дейн Юн / twoeggz

Ці незвичайні роботи на обличчях людей виглядають досить лячно.

Роботи кореянки Дейн Юн нікого не залишать байдужим: дівчина створює неймовірний сюрреалістичний мейк-ап.

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23-річна художниця витрачає до 12 годин на створення кожної своєї роботи. Вона прославилася завдяки незвичайним ілюзіям, які створює за допомогою кольорів, фарб і свого тіла. Художниця з Сеула створює на рідкість реалістичні оптичні ілюзії.

Ще під час навчання вона почала творити запаморочливі оптичні ілюзії і публікувати їх фотографії в свій Instagram. При цьому всі її роботи не піддаються цифровій обробці, і вони насправді такі реалістичні.

Моторошні оптичні ілюзії, створені за допомогою макіяжу - фото 294023

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Моторошні оптичні ілюзії, створені за допомогою макіяжу - фото 294026

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Джерело: twoeggz
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