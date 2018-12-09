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День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись

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Різдвяні малюнки, на які варто поглянути двічі - фото 1
Різдвяні малюнки, на які варто поглянути двічі / instagram.com/handsoffmydinosaur

Талановитий ілюстратор створює дивацькі різдвяні малюнки, які здатні змінити думку про святкову атмосферу.

Знайомтесь, Тео Зірініс (Teo Zirinis) – ілюстратор більш відомий під псевдо HandsOffMyDinosaur. Хлопець зізнається, що Різдво - його улюблене свято. А яскраві ліхтарі, прикраси, потворні светри, смаколики та фільми лише підживлюють його увагу. Саме так і виникають дивацькі ідеї для малюнків, які дозволяють переосмислити святкову атмосферу. Зацініть!

І ще: Моторошні оптичні ілюзії, створені за допомогою макіяжу

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294167

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294168

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294169

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294170

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294171

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294172

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294173

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294174

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294175

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294176

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294177

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294178

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294179

Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись - фото 294180

Джерело всіх фото: instagram.com/handsoffmydinosaur

Читайте також: Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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