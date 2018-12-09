Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись

Талановитий ілюстратор створює дивацькі різдвяні малюнки, які здатні змінити думку про святкову атмосферу.

Знайомтесь, Тео Зірініс (Teo Zirinis) – ілюстратор більш відомий під псевдо HandsOffMyDinosaur. Хлопець зізнається, що Різдво - його улюблене свято. А яскраві ліхтарі, прикраси, потворні светри, смаколики та фільми лише підживлюють його увагу. Саме так і виникають дивацькі ідеї для малюнків, які дозволяють переосмислити святкову атмосферу. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/handsoffmydinosaur

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