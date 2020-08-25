Названо найпопулярнішу сукню у світі, і її захоче кожна

Маленька чорна сукня більше не викликає такого захвату у жінок, як це яскраве та грайливе вбрання. Саме це плаття хочуть красуні по всьому світу!

За серпень у мережі зафіксували несподіваний попит на рожеву сукню з полуницями. Завдяки Instagram та TikTok кількість охочих придбати нове трендове вбрання виросла на 738%! І це не річ якогось люксового бренду, а витвір мистецтва під назвою Mitski Strawberry Blonde від дизайнерки Лірики Матоші.

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Тому талановитій дівчині доводиться зараз працювати цілодобово, адже кожна така сукня – ручної роботи, яка займає приблизно 2 днів. Тож не дивно, що вартість вбрання сягає $490. Не менш крутою родзинкою є й те, що дизайнерка шиє розміри від XS до XXXL, тому кожна дівчина може відчути себе принцесою.

Відзначимо Лірика Матоші – 24-річна дизайнерка, яка ніде не навчалась у цій професії, але за останні з 2016 року почала працювати над вбранням та аксесуарами ручної робити свого бренду. Особливістю її продукції є витончені деталі та прозорі тканини.

Неймовірний попит на її рожеву сукню змусив Матоші створити вбрання і в чорному варіанті, який прикрашено червоною полуницею.

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