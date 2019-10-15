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Жодного разу не було боляче: Візерспун здивував заявою про Усика

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Візерспун про бій з Усиком - фото 1
Візерспун про бій з Усиком / instagram.com/usykaa

Американський боксер Чазз Візерспун, який програв Олександру Усику 12 жовтня, розповів про враження від бою з українцем, а також про його шанси у суперважкій вазі. Детальніше читайте далі.

38-річний боксер Чазз Візерспун, який віддав перемогу Усику під час дебюту українця у суперважкій вазі, здивував журналістів коментарями щодо бою. Він пояснив, що ключовим фактором його програшу стала відсутність повноцінних умов підготовки, тому він зупинив зустріч після 7 раунду.

І ще: Усик прокоментував першу перемогу в суперважкій вазі

"Мені жодного разу не зробили боляче. Я більше втомився, а мій тренер продовжував запитувати: "З тобою все в порядку?". Він подбав про мене. Я був готовий продовжувати", зазначив він.

Ветеран боксу також зробив комплімент Усику, наголосивши, що у нього є всі шанси реалізувати себе у новій ваговій категорії.

"Усик повинен стати успішним в суперважкій вазі. Якби я був в кращій формі, я б зміг донести кілька жорстких, хороших ударів. І мені здалося, що українець теж сповільнився. Навіть, незважаючи, що він був в кращій формі, ніж я. Я не пишаюся тим, що я показав, адже програв. Але люди побачили, що я доклав зусиль і спробував пройти мій шлях", підсумував Візерспун.

Читайте також: Олександр Усик переміг Чазза Візерспуна: як це було (повне відео бою)

Джерело: УНН
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