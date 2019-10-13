Усик прокоментував першу перемогу в суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик успішно дебютував у суперважкій ваговій категорії, здолавши Чазза Різерспуна. Своїми враженнями та планами боєць вже встиг поділитись з журналістами.

32-річний український боксер Олександр Усик нарешті увійшов у суперважку вагу та переміг американця Чазза Різерспуна технічним нокаутом. Наш боєць зізнався, що дуже довго чекав цієї зустрічі, а також розповів про плани на майбутнє у новій ваговій категорії.

Більше: Олександр Усик переміг Чазза Візерспуна: як це було (повне відео бою)

"Дякую всім, друзі. Я дуже щасливий. Я дуже чекав цього, були проблеми з опонентом. Я цього не показував, але понервував через це. Але зібрався, помолився, попросив боженьку допомогти. І він допоміг", – поділився Усик у Чикаго.

Він пояснив, що різниця між вагою відчутна, однак він вже мав досвід боїв у надважкій вазі, коли бився за "Українських Отаманів".

"Різниця є. Але я вже боксував в суперах. Завдання від тренера була боксувати, а коли прийде шанс – використовувати його. Не по-нахабному, – пояснив українець та додав, що готовий битися із найсильнішими супертяжами боксу. – Джошуа, Руїс, Вайлдер? Я можу з ними боксувати. Якщо буде така можливість, я нею скористаюся".

Також Олександр зробив окрему відеоподяку всім, хто його підтримував:

Читайте також: Чемпіонка світу з боксу перетворила битву поглядів на пікантну сцену: відео