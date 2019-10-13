Олександр Усик переміг Чазза Візерспуна: як це було (повне відео бою)

Українець Олександр Усик успішно дебютував у суперважкій вазі, здобувши перемогу над американцем Чаззом Візерспуном. Дивіться повне відео бою онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Відомий боксер Олександр Усик нарешті провів перший бій у суперважкій вазі з Чаззом Візерспуном, який завершився перемогою українця. Бійці зустрілися на рингу у Чикаго та феєрично боролися до 7 раунду, однак після нього американський боксер відмовився продовжувати бій, тому рефері віддав перемогу Усику технічним нокаутом.

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Відзначимо, що упродовж всієї зустрічі на рингу Олександр переважав суперника за очками. Ще з першого раунду українець впевнено наступав на противника, а вже з четвертої трихвилинки вирішив заганяти його у кут рингу. Врешті, саме тому Чазз спробував втриматися на ногах до кінця 7 раунду, а тоді попросив рефері завершити зустріч.

Усик – Віззерспун: дивитись повне відео бою онлайн:

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