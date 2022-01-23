Жодних обіймів: суворий кіт підкорив мережу

Коли йдеться про котів, то саме у них є найбільше шансів стати зіркою інтернету без зайвих зусиль. Достатньо бути просто домашнім улюбленцем під прицілом камер власника. Так трапилось і з цим білосніжним пухнастиком, який виявився надто суворим для обіймів.

Людям завжди важко встояти перед кішками, що цілком зрозуміло: милий вигляд та вміння підіймати настрій за мить є ідеальним рецептом популярності. Тому не дивно, що цим тваринкам зовсім не бракує уваги, як і обіймів. Тож інколи спроби пообіймати пухнастиків перетворюються у місію нездійсненну, передає Радіо MAXIMUM.

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І Муджі, чарівний кіт з Японії, яскраво демонструє цю думку. Хоч він і схожий на хмаринку, але у нього зовсім не такий приємний характер. Муджі дуже серйозно ставиться до свого часу на самоті та демонструє це доволі яскраво. І один з таких моментів потрапив у кадр, коли кіт епічно відмовився від обіймів свого господаря. Допис став дуже популярний, адже така ситуація знайома багатьом власникам кішок.

Гортайте галерею:

До слова, існує кілька причин, чому кішки не люблять іноді обійматись. Перш за все, вони можуть вважати це неповагою. Уявіть, що ви займаєтесь своїми справами, а потім вас раптово хапають. По-друге, люди інколи не усвідомлюють, наскільки великими вони видаються для кішок, тому такий досвід може бути доволі неприємним для тварин. А ті пухнастики, які у дитинстві мало спілкувались з людьми, можуть вважати обійми актом загрози.

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