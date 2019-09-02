Жоден комар не пройде: вчені придумали одяг, який відлякує комах

Дослідники з Університету Брауна створили одяг на основі оксиду графену, який повністю захищає власника від комарів. Комахи не тільки не можуть пробитися хоботом крізь матеріал, а й "не відчувають" людину.

Спочатку дослідники працювали над одягом, який зможе захистити людину від токсичних хімікатів. Але виявилося, що тканина з графеном захищає ще й від комарів.

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Як з'ясували вчені, комахи не можуть проколоти своїм хоботком навіть найтонший шар графенового одягу. Також з'ясувалося, що тканина працює бар'єром в обох напрямках: вона не пропускає хімічні сигнали, на основі яких комарі шукають жертву. Таким чином, комарі перестають "бачити" людину.

Однак пізніше у матеріалі знайшли недолік: він ефективний проти комарів, тільки коли сухий. Навіть після невеликого дощу тканина втрачала захисні властивості, дозволяючи комахам кусати людей.

Щоб вирішити проблему вчені розробили тканину на основі іншої форми оксиду графену з пониженим вмістом кисню. Він виявився ефективний проти комарів у всіх випадках, але не пропускав повітря. Тепер вчені шукають спосіб зробити тканину одночасно зручною для носіння і захисту від комах і в сухому, і в мокрому стані.

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