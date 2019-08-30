Nike представила кросівки, які можна зашнурувати за допомогою Siri

29 серпня Nike анонсувала кросівки Adapt Huarache, які є редизайном оригінальної моделі Nike Huarache 1991 року. Ці кросівки використовують технологію автоматичного зашнуровування FitAdapt, таку ж, як в моделі Nike Adapt BB.

Головна особливість кросівок Adapt Huarache – можливість управляти ними зі смарт-годинника Apple Watch або віддаючи команду Siri. Асистента, наприклад, можна попросити розв'язати шнурки.

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У додатку можна налаштувати декілька режимів – наприклад, більш щільне зашнуровування для занять спортом. Також користувачі можуть вибрати і змінити колір двох світлодіодних індикаторів, які вбудовані в підошву.

Кросівками можа управляти за допомогою додатку

У Nike сказали, що модель Adapt Huarache буде випущена 13 вересня через додаток SNKRS і в деяких роздрібних магазинах. Компанія не оголошувала ціни, але спочатку взуття модель Adapt BB продавалася за 350 доларів. Однак тепер ці кросівки продаються в основному на сайтах перепродажу.

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