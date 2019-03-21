Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю

Справжня супермодель Жизель Бундхен прикрасила ювілейну 40 обкладинку Vogue Німеччина і знялась у великій фотосесії. На ці розкішні фото можна дивитися вічність!

Жизель Бундхен приміряла на себе образ морської сирени. Зйомка пройшла на узбережжі Коста-Рики.

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Модель позувала у сукнях від Altuzarra, Ermanno Scervino і Giorgio Armani.

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