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Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю

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Неймовірна Жизель Бундхен знялася для Vogue - фото 1
Неймовірна Жизель Бундхен знялася для Vogue / gettyimages

Справжня супермодель Жизель Бундхен прикрасила ювілейну 40 обкладинку Vogue Німеччина і знялась у великій фотосесії. На ці розкішні фото можна дивитися вічність!

Жизель Бундхен приміряла на себе образ морської сирени. Зйомка пройшла на узбережжі Коста-Рики.

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Модель позувала у сукнях від Altuzarra, Ermanno Scervino і Giorgio Armani.

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316002

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316003

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316004

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316005

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316006

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316007

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316008

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316009

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316010

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316011

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316012

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316013

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316014

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316015

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316016

Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю - фото 316017

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Джерело: buro247
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