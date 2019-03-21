Мережа у захваті від фігури Джей Ло

Артистка Дженніфер Лопес опублікувала нові фото на своїй Instagram-сторінці. Вони набрали понад два мільйони лайків! І ось чому.

Співачка Дженніфер Лопес, яка готується до весілля зі своїм бойфрендом, опублікувала нові яскраві знімки.

І ще: Модель Victoria's Secret показала ідеальні ноги

На них вона позує в сміливих і ефектний нарядах, демонструючи чудову форму. Шанувальники не залишилися байдужими і активно почали коментувати знімки. Менш ніж за добу обидві фотографії набрали понад два мільйони лайків.



У коментарях дописувачі хвалять "чудовий підкачаний прес" артистки, її яскраве вбрання і "сексуальний зовнішній вигляд". Також люди відзначають, що тандем Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса виглядає вражаюче.

Читайте також: Найкрасивіша гравець у покер заінтригувала грайливим фото (18+)