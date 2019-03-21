Всесвітньо відома топ-модель змінила стать: як вона виглядає зараз

22-річна американська модель Наталі Вестлінг стала чоловіком. Тепер її звуть Натан.

Про це обличчя Louis Vuitton і учасниця показів Chanel, Prada, Dior, Alexander McQueen і Marc Jacobs повідомила в інтерв'ю CNN. Натан приймав тестостерон шість місяців і проходив спеціальні процедури.

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"Мені набридло просто існувати. Мої перші два місяці перехідного періоду були важкими, і тільки коли я почав бачити фізичні зміни, які відповідали моєму психічному стану, я нарешті прокинувся і почав жити. Я щасливий. Я не можу собі навіть уявити повернення до того, що було раніше", – говорить Натан.

Однією з найвідоміших зйомок Вестлінг стала кампанія Marc Jacobs, де вона з'явилася в 2014 році разом з Майлі Сайрус. Саме для неї Вестлінг пофарбувала волосся в червоно-рудий колір, який став фірмовою деталлю її образу і зробив її популярною.

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