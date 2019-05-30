Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює

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Скульптор Роніт Баранга народилася в Ізраїлі, де зараз живе і творить. За освітою Роніт психолог, і спочатку мистецтво скульптури було лише її хобі.

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Сьогодні ж її роботи виставляють в музеях і художніх галереях по всьому світу. На перший погляд творчість ізраїльського скульптора може здатися трохи лякаючою: звичний посуд жінка нагородила цілком людськими органами сприйняття: ротами, пальцями і очима. "Я намагаюся змінити те, як ми звикли сприймати практичний посуд".

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