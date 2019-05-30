Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює

  • 13
Незвичний погляд на звичний посуд - фото 1
Незвичний погляд на звичний посуд / canyouactually

Ці сервізи – доволі моторошні, але цікаві предмети мистецтва. Зацініть!

Скульптор Роніт Баранга народилася в Ізраїлі, де зараз живе і творить. За освітою Роніт психолог, і спочатку мистецтво скульптури було лише її хобі.

І ще: 10 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині

Сьогодні ж її роботи виставляють в музеях і художніх галереях по всьому світу. На перший погляд творчість ізраїльського скульптора може здатися трохи лякаючою: звичний посуд жінка нагородила цілком людськими органами сприйняття: ротами, пальцями і очима. "Я намагаюся змінити те, як ми звикли сприймати практичний посуд".

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330818

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330819

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330820

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330821

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330822

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330823

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330824

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330825

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330826

Живий посуд ізраїльського скульптора жахає і захоплює - фото 330827

Читайте також: Рідкісні картини, намальовані знаменитостями

Джерело: canyouactually
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 477
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1253
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 647
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл