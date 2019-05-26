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Рідкісні картини, намальовані знаменитостями

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Актор Пірс Броснан і його життєрадісні картини - фото 1
Актор Пірс Броснан і його життєрадісні картини / culturapoprigor

Мало хто знає, що ці знамениті люди вміють так малювати. Подивіться на ці прекрасні картини!

Знамениті актори і музиканти багато років живуть немов під мікроскопом, про їх кар'єру й особисте життя хочуть знати все. Проте деякі з них примудряються приховувати несподівані таланти, крім тих, завдяки яким вони прославилися.

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Майкл Джексон

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Рідкісні картини, намальовані знаменитостями - фото 330029

Знаменитий комік Джим Керрі і його зовсім не смішні картини

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Рідкісні картини, намальовані знаменитостями - фото 330031

У Мериліна Менсона картини як і його музика

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Джонні Депп не тільки в кіно знімається і виступає з групою The Hollywood Vampires, а й пише картини

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Рідкісні картини, намальовані знаменитостями - фото 330033

Чудовий Ентоні Хопкінс, крім кіно, захоплюється і живописом

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Гітарист групи The Rolling Stones Ронні Вуд

Рідкісні картини, намальовані знаменитостями - фото 330036

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Джерело: culturapoprigor
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