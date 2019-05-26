Рідкісні картини, намальовані знаменитостями

Актор Пірс Броснан і його життєрадісні картини / culturapoprigor

Мало хто знає, що ці знамениті люди вміють так малювати. Подивіться на ці прекрасні картини!

Знамениті актори і музиканти багато років живуть немов під мікроскопом, про їх кар'єру й особисте життя хочуть знати все. Проте деякі з них примудряються приховувати несподівані таланти, крім тих, завдяки яким вони прославилися.

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