Життєве відео з хаскі розвеселило мережу

Користувачі не можуть втримати сміх від відео з реаліями життя із хаскі. Багатьом власникам пухнастиків це знайомо!

На платформі Reddit користувач з ніком SeattleMana поділився відео з хаскі, яке за короткий час вибилось у топ платформи. Всього за 13 годин допис побачили понад 64 тис. осіб, а ще більш як 1,6 тис. залишили коментарі. А все тому, що на ролик можна побачити хаскі, якого вичісує власниця, а навколо – чимало шерсті, яка нагадує пух.

І ще: Ілюстратор перетворює відомих героїв у котів: кумедні кадри

"Заведи хаскі, казали вони. Це буде весело, казали вони", – йдеться у підписі, і з цим важко посперечатись.

Читайте також: Сюрреалістичні фото, від яких мурашки по шкірі