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Життєве відео з хаскі розвеселило мережу

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Чому не варто заводити хаскі - фото 1
Чому не варто заводити хаскі

Користувачі не можуть втримати сміх від відео з реаліями життя із хаскі. Багатьом власникам пухнастиків це знайомо!

На платформі Reddit користувач з ніком SeattleMana поділився відео з хаскі, яке за короткий час вибилось у топ платформи. Всього за 13 годин допис побачили понад 64 тис. осіб, а ще більш як 1,6 тис. залишили коментарі. А все тому, що на ролик можна побачити хаскі, якого вичісує власниця, а навколо – чимало шерсті, яка нагадує пух.

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"Заведи хаскі, казали вони. Це буде весело, казали вони", – йдеться у підписі, і з цим важко посперечатись.

Get a husky they said. It will be fun they said. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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