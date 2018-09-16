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Життєве відео з хаскі розвеселило мережу
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Користувачі не можуть втримати сміх від відео з реаліями життя із хаскі. Багатьом власникам пухнастиків це знайомо!
На платформі Reddit користувач з ніком SeattleMana поділився відео з хаскі, яке за короткий час вибилось у топ платформи. Всього за 13 годин допис побачили понад 64 тис. осіб, а ще більш як 1,6 тис. залишили коментарі. А все тому, що на ролик можна побачити хаскі, якого вичісує власниця, а навколо – чимало шерсті, яка нагадує пух.
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"Заведи хаскі, казали вони. Це буде весело, казали вони", – йдеться у підписі, і з цим важко посперечатись.
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