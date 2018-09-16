Сюрреалістичні фото, від яких мурашки по шкірі

Талановитий художник створює фотоманіпуляції, від яких перехоплює подих. Це варто побачити!

Знайомтесь, це Мірек (Mirek) – художник-самоучка з Польщі, який створює сюрреалістичні кадри завдяки фоторедакторам. У його роботах пейзажі та дивні речі поєднуються у готичні та футуристичні сюжети, змушуючи глядачі затримати погляд та роздивитись усі деталі.

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"Я шукаю найкращий зразок гірського пейзажу, потім визначаю атмосферу роботи, підбираю фото зі схожим кліматом. Я також перевіряю різні комбінації та конфігурації цих знімків для найкращого варіанту", – відзначив Мірек. Зацініть

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

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