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Сюрреалістичні фото, від яких мурашки по шкірі

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Моторошні кадри від польського фотографа - фото 1
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

Талановитий художник створює фотоманіпуляції, від яких перехоплює подих. Це варто побачити!

Знайомтесь, це Мірек (Mirek) – художник-самоучка з Польщі, який створює сюрреалістичні кадри завдяки фоторедакторам. У його роботах пейзажі та дивні речі поєднуються у готичні та футуристичні сюжети, змушуючи глядачі затримати погляд та роздивитись усі деталі.

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"Я шукаю найкращий зразок гірського пейзажу, потім визначаю атмосферу роботи, підбираю фото зі схожим кліматом. Я також перевіряю різні комбінації та конфігурації цих знімків для найкращого варіанту", – відзначив Мірек. Зацініть

Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276143

Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276142
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276141
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276140
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276139
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276138
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276137
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276136
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276135
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276134
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276133
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276132
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276131
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276130
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7
Моторошні кадри від польського фотографа - фото 276129
Моторошні кадри від польського фотографа / instagram.com/mirekis7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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