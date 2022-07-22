Життя знову розділилося на до і після: ROXOLANA випустила потужний трек "Не бійся"

Популярна співачка ROXOLANA через тиждень після того, як її команда потрапила під жахливі обстріли у Вінниці, презентувала новий трек "Не бійся. Радимо його послухати!

24-річна українська співачка ROXOLANA через тиждень після ракетного обстрілу у Вінниці, де була та постраждала частина її команди, все ж випустила нову пісню "Не бійся". У ній виконавиця закликає не боятись та продовжувати вірити у перемогу нашої країни, пише Радіо MAXIMUM.

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Як зізналась сама ROXOLANA, після втрати звукорежисера Жені вся команда не знала, як продовжувати далі працювати. І в такі моменти хочеться відмовитись від всіх прагнень, але це погана стратегія. Пісня "Не бійся" була створена ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, але тоді співачка не зважилась її презентувати. Вона вважала, що у складний час людям потрібна життєрадісна музика. Однак обстріл Вінниці змінив ставлення ROXOLANA до власного треку.

Щодня ми втрачаємо рідних, близьких, друзів і побратимів. В такі моменти серце розривається, хочеться опустити руки й зупинитись. Але це саме те, чого хоче росія, коли випускає свої ракети. Щоб ми всі боялися. Щоб ми всі зупинилися. Щоб ми вмерли зсередини. В такі моменти потрібно пам’ятати, що ми не самотні. Не потрібно боятися. Ми всі разом, пліч-о-пліч, підіймаємося і йдемо вперед, де буде наша перемога, мир і життя, – наголосила зірка.

ROXOLANA – Не бійся, дивіться кліп онлайн:

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