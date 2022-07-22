Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Життя знову розділилося на до і після: ROXOLANA випустила потужний трек "Не бійся"

  • 50
Прем'єра пісні ROXOLANA - Не бійся, - фото 1
Прем'єра пісні ROXOLANA - Не бійся,

Популярна співачка ROXOLANA через тиждень після того, як її команда потрапила під жахливі обстріли у Вінниці, презентувала новий трек "Не бійся. Радимо його послухати!

24-річна українська співачка ROXOLANA через тиждень після ракетного обстрілу у Вінниці, де була та постраждала частина її команди, все ж випустила нову пісню "Не бійся". У ній виконавиця закликає не боятись та продовжувати вірити у перемогу нашої країни, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: "Не щаслива": Катерина Малицька заспівала для жінок, які чекають своїх чоловіків з війни

Як зізналась сама ROXOLANA, після втрати звукорежисера Жені вся команда не знала, як продовжувати далі працювати. І в такі моменти хочеться відмовитись від всіх прагнень, але це погана стратегія. Пісня "Не бійся" була створена ще на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, але тоді співачка не зважилась її презентувати. Вона вважала, що у складний час людям потрібна життєрадісна музика. Однак обстріл Вінниці змінив ставлення ROXOLANA до власного треку.

Щодня ми втрачаємо рідних, близьких, друзів і побратимів. В такі моменти серце розривається, хочеться опустити руки й зупинитись. Але це саме те, чого хоче росія, коли випускає свої ракети. Щоб ми всі боялися. Щоб ми всі зупинилися. Щоб ми вмерли зсередини. В такі моменти потрібно пам’ятати, що ми не самотні. Не потрібно боятися. Ми всі разом, пліч-о-пліч, підіймаємося і йдемо вперед, де буде наша перемога, мир і життя, – наголосила зірка.

ROXOLANA Не бійся, дивіться кліп онлайн:

Читайте також: "Приготуй собі пакет": мережу підкорила пісня "Ванька-встанька" співачки Маші Кондратенко

пропозиції партнерів
Новини